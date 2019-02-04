عادل عبد المهدي يزور مصفى كربلاء للاطلاع على واقعه

2019/02/04 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، الى محافظة كربلاء، مبينا ان هدف الزيارة هو للاطلاع واقع على مصفى كربلاء.وقال مصدر ، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل اليوم، الى محافظة كربلاء، للاطلاع على واقع مصفى المحافظة”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “الاعمال في المصفى متلكئة وشبه متوقفة”.

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