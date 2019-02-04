الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يستقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

2019/02/04 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المقرر أن يقوم الرمزان الدينيان الأكبر في العالم، اليوم، بزيارة رسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة،في قصر الرئاسة.

وفي الخامسة من بعد الظهر، يلتقي قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر، في جامع الشيخ زايد الكبير أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

كما يشاركان بعد ذلك، في اللقاء بين الأديان في صرح زايد المؤسِّس حيث سيلقي قداسته كلمة.

وتحظى زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان باهتمام غير مسبوق، إماراتيا وعربيا ودوليا، حيث تعد الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرًا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.

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