انفجار هائل يدوي في وسط العاصمة الصومالية

2019/02/04 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ متحدث باسم حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال رويترز، بأن الحركة مسؤولة عن هجوم في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة، “نحن وراء الهجوم في نيروبي، العملية مستمرة، سنعلن التفاصيل لاحقا”.

وقال شهود من رويترز، إن حريقا كبيرا شب، كما وقع إطلاق نار في مجمع فخم يضم فندقا ومكاتب بالعاصمة الكينية نيروبي بعد الظهر، اليوم الثلاثاء، الأمر الذي دفع العاملين للفرار للنجاة بأرواحهم.

وخرج رجل تغطيه الدماء، كما تم إجلاء طلبة جامعة قريبة.

وقالت امرأة تعمل في مبنى مجاور، “سمعت دوي أعيرة نارية، ثم رأيت أناسا يجرون وهم يرفعون أياديهم لفوق، وكان البعض يدخل البنك للاحتماء”، وأضافت أنها سمعت أيضا دوي انفجارين.

وقال قائد شرطة نيروبي، فيليب ندولو، إنه تم إغلاق منطقة ريفرسايد درايف، حيث يقع فندق (دوسيت دي2) للاشتباه في وقوع جريمة سطو.

إلا أن تشارلز أوينو، المتحدث باسم الشرطة، قال إنهم لا يستبعون إمكانية أن يكون هجوما إرهابيا.

وأضاف “يجب أن نفكر في أسوأ احتمال يمكن أن يحدث، أسوأ احتمال هو أنه (هجوم) إرهابي”.

وقال شخص آخر في مكتب داخل المجمع، لرويترز عبر الهاتف، “نتعرض للهجوم” ثم أنهى المكالمة.

وكان بالإمكان رؤية دخان يتصاعد من المنطقة ورأى مراسل رويترز عددا من عربات الإطفاء قرب مدخل المجمع.

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