هبوط اسعار الذهب

2019/02/04 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، على خلفية مؤشرات ايجابية بشأن المحادثات التجارية بين امريكا والصين.وذكرت وكالة "رويترز" ان الاسعار تراجعت مع انحسار العزوف عن المخاطرة وسط دلائل على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في حين ظل الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1313.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 نيسان عند 1326.30 دولار يوم الخميس الماضي.وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1317.3 دولار للأوقية.ويقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين بفضل بيانات الوظائف الأمريكية القوية.ورغم الدلائل على قوة الاقتصاد، فثمة توقعات واسعة النطاق بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مستقرة هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تنامي المخاوف بشأن النمو العالمي ولاسيما في الصين وأوروبا.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير على البلاديوم في المعاملات الفورية حيث سجل 1350 دولارا للأوقية.وانخفض كل من الفضة والبلاتين 0.6% لتسجل الفضة 15.80 دولار للأوقية والبلاتين 817 دولارا.

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