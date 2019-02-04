العبادي يرفض تصريحات ترمب بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق لمراقبة إيران

2019/02/04 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن رفضه لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب, بشأن بقاء القوات الأميركية في العراق لمراقبة إيران.

واكد المكتب الإعلامي للعبادي في بيان، ان الحديث عن قواعد أميركية وعن استخدامها لمواجهة دول جوار، يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة..



مبينا ان العراق حرص على أن تكون المشاركة الأميركية ضمن قوات التحالف الدولي وفقا للسيادة العراقية لأغراض الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري.

وأشار العبادي إلى أن الحديث عن قواعد عسكرية أميركية في العراق لأهداف مواجهة يُعقد العلاقة مع دول الجوار، ويُعرض العلاقة مع الولايات المتحدة إلى أزمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق.

ودعا العبادي الإدارة الأميركية الى مراجعة موقفها وإعادة النظر بهذه التصريحات التي تخلق أجواءً سلبية غير مبررة، داعياً الحكومة العراقية إلى تأكيد موقفنا الثابت بعدم جواز استخدام الأراضي العراقية ضد أية دولة جارة ومن أية جهة كانت.

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