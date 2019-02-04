2019/02/04 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أفادت وسائل اعلام لبنانية، عن قيام الاحتلال الصهيوني بإطلاق قنبلة جنوب لبنان.وقالت الوسائل ان “قوات العدو الصهيوني أطلقت قنبلة مضيئة فوق منطقة الوزاني في قضاء مرجعيون جنوب لبنان”.وأضافت ان”عملية إطلاق القنبلة جاءت بالتزامن مع تسجيل تحركات عسكرية لدوريات صهيونية في منطقة الغجر”.انتهى/62ج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدو الصهيوني يطلق قنبلة جنوب لبنان alansaar.

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