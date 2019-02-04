2019/02/04 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل اللبنانية رئيس مجلس الجنوب قبلان على أن أولوية عمل أي حكومة لبنانية يجب أن تكون الاستعداد لمواجهة الاعتداءات الصهيونية على لبنان.وقال قبلان في تصريحات صحافية: “إننا أمام جملة كبيرة من التحديات الاقتصادية والأمنية والخارجية..ولكن علينا ألا ننسى أننا نجاور عدوا طامعا بوطننا ومستهدفا لأمننا ووحدتنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حركة لبنانية تحذر من العدو الصهيوني alansaar.

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