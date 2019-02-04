ماهو شرط اوزباكستان للمشاركة في بطولة الصداقة بالبصرة؟

2019/02/04 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاحد، ان المنتخب الاوزباكستاني وافق على الشماركة في البطولة الرباعية مقابل شرط وحيد.وقال الناطق الرسمي للاتحاد حسين الخرساني في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الاتحاد الاوزبكي وافق على المشاركة في البطولة الرباعية المقرر اقامتها في البصرة خلال شهر آذار المقبل”.وأضاف الخرساني، أن “لكن الاتحاد الاوزبكي وضع شرطاً وحيداً […]

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