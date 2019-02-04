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الحكومة المحلية في النجف تستأنف العمل بمجسر الزهراء الأستراتيجي

تقارير الغدير

الحكومة المحلية في النجف تستأنف العمل بمجسر الزهراء الأستراتيجي

الاثنين 4 فبراير 2019 - 10:59

الحكومة المحلية في النجف تستأنف العمل بمجسر الزهراء الأستراتيجي .

تقرير ..



جلال الحلفي - النجف الاشرف

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