عبد المهدي يزور مصفى كربلاء

2019/02/04 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير ان" عبد المهدي والوفد المرافق له وصل صباح اليوم الى محافظة كربلاء للطلاع على اعمال المصفى والتلكؤ الحاصل فيه".يذكر ان مجلس الوزراء قرر، في وقت سابق إحالة تنفيذ مشروع مصفى كربلاء على ائتلاف شركات كورية بكلفة تزيد عن ستة مليارات دولار، وبمدة تنفيذ تبلغ 54 شهرا.انتهى .م ك

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