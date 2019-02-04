وزارة العدل: إصدار حكم بحق حارس في سجن التاجي تقاضى رشوة من نزلاء

2019/02/04 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي، الاثنين، عن إصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكما بالحبس الشديد بحق حارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي.

وقال الغزي، في بيان للوزارة اليوم 4 شباط 2019 أن حارس الإصلاحية (ر.ك.ج) حكم بالحبس الشديد مدة خمس سنوات، وذلك لتقاضيه رشوة مقابل إيصال رسائل تحريرية من النزلاء الى ذويهم، مبينا أن قيمة ما تقاضاه عن كل رسالة (15-25) ألف دينار، وقد تم ضبط (28) رسالة بحوزة المدان من قبل عناصر القوة الأمنية المتواجدة في سجن التاجي.

وأكد المفتش، أن المحكمة وجدت من إعترافات المدان وإفادات الشهود والرسائل المضبوطة أدلة كافية لتجريم حارس الإصلاحية، وأصدرت حكمها بحبسه وفق أحكام القرار (160/ثانيا/1) لسنة 1983 المعدل بالقرار (703) لسنة 1983.

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