البنك المركزي العراقي يصدر بياناً حول التعامل مع شركات التداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب

2019/02/04 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر البنك المركزي العراقي يوم الاثنين من التعامل مع شركات التداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب

وقال البنك في بيان اليوم انه "انتشرت في الاونة الأخيرة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، شركات وساطة تُعنى بالتداول الالكتروني ببيع وشراء العملات والذهب، مستقطبة شريحة واسعة من جمهور المستثمرين، لذا فان البنك المركزي العراقي يُحذر المستثمرين من التعامل مع هذه الشركات، كونها تعمل خارج رقابته".

واكد البنك "بعدم اصدار أي ترخيص لأي من تلك الشركات، إذ لا يوجد حتى تاريخ هذا البيان أي إطار قانوني يُنظم عمل هذه الشركات، علما أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة متعددة الأطراف في البنك المركزي العراقي لوضع الإطار القانوني لعمل هذه الشركات".

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