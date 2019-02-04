عبد المهدي يستقبل مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

2019/02/04 | 11:21

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بغداد –عراق برس-4شباط/ فبراير : استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتن الى الشرق الأوسط ودول افریقیا میخائیل بوغدانوف.

وذكر بيان مقتضب لمكتب عبد المهدي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي استقبل المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتن، الى الشرق الأوسط ودول افریقیا ونائب وزیر الخارجیة الروسیة والوفد المرافق له میخائیل بوغدانوف”.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن اللقاء.



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