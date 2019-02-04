الرئيس العراقي يرد على تصريحات ترامب

2019/02/04 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

رد رئيس الجمهورية برهم صالح على تصريح الرئيس الاميركي

دونالد ترامب برغبته ابقاء القوات الاميركية في العراق لمراقبة

ايران.

وقال صالح خلال حضوره ملتقى الرافدين للحوار ان "الوجود الاميركي في

العراق تم ويتم بقرار عراقي وبطلب من حكومته بهدف التعاون في مواجهة

خطر الإرهاب".

وأضاف "ترامب لم يتقدم بطلب رسمي لابقاء قواته في العراق بهدف

مراقبة ايران".

واشار الى ان "الخيار المطروح بين العراق واميركا هو ان يتعاونا لا

ان يكون مختلفين في معالجة بعض الملفات".

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