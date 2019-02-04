بالوثيقة.. الكمارك تصدر تعليمات من ثلاث فقرات تخص تنفيذ إعفاء البضائع الأردنية من الرسوم

2019/02/04 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للكمارك، إعماماً لجميع مديرياتها في المنافذ الحدودية كافة يخص تعليمات قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء البضائع الأردنية من الرسوم الكمركية.

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