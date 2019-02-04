2019/02/04 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد تنفي تلقيها أي عروضا من شركات لشراء نفايات العاصمة

واع / بغداد / ز .أ

فت أمانة بغداد، الاثنين، تلقيها أي عروضا من شركات لشراء نفايات العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "لا صحة للخبر الذي تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن تقديم بعض الشركات عرضا لشراء نفايات بغداد".

وأكدت، أن "الخبر غير دقيق ويفتقد الكثير من التفاصيل"، داعية وسائل الإعلام التي ترغب بالحصول على اي معلومة "مراجعة الجهات المختصة في الامانة".

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