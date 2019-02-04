نيجيرفان بارزاني يذكّر بإعمار سنجار ويؤيد جعلها محافظة

2019/02/04 | 11:22

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اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين إن حكومته تبحث مع بغداد خطط اعادة إعمار مدينة سنجار التي تمثل موطن الايزيديين الذين تعرضوا لأعمال وحشية وعمليات إعدام جماعي على يد داعش منتصف عام 2014.

وبالإضافة الى القتل، تاجر مسلحو داعش بالنساء الايزيديات في سوق النخاسة، فيما اجبروا الاطفال على اعتناق الإسلام بالقوة.

وقال بارزاني إن الجرائم التي تعرض لها الايزيديون في سنجار "لا مثيل لها في التاريخ الحديث".

وكان رئيس الحكومة الاقليمية يتحدث خلال مراسم استقبال جثمان امير الايزيديين تحسين سعيد بك الذي توفي قبل نحو اسبوع في المانيا بعد صراع مرير مع المرض.

ولطالما قال قادة إقليم كوردستان إن من المستحيل إعادة بناء سنجار في ظل جود قوات "غير قانونية" في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.



وكانت تلك التصريحات قد اطلقت قبل سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على المدينة الاستراتيجية اواخر 2017.

وقال نيجيرفان بارزاني إن حكومة الإقليم تسعى لجعل سنجار "محافظة"، مكرراً بذلك مطالب العديد من سكان المدينة الواقعة غرب الموصل.

وتحتاج سنجار إلى الأموال بشدة لبناء ما دمره داعش وما تضرر بفعل المعارك التي انتهت بتحريرها في أواخر عام 2015 على يد البيشمركة.

وأضاف بارزاني أن اربيل تنسق مع بغداد ازاء اعادة بناء المدينة التي تمثل واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

ويقدر مسؤولون كلفة اعادة اعمار سنجار بنحو 10 مليارات دولار.

ومنذ عام 2014 وحتى الآن أُعلنت حكومة الاقليم، عن تحرير ما يصل الى نصف عدد المخطوفين من الايزيديين البالغ 6417 شخصا معظمهم نساء وأطفال.

وقال بارزاني إن تحرير الايزيديين المخطوفين لا يزال من الاولويات.

وبحسب باحثين، تعد الديانة الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

ووفق إحصائيات غير رسمية يبلغ عدد الايزيديين نحو نصف مليون نسمة في عموم في العراق وكوردستان ويقطن غالبيتهم في نينوى ودهوك.





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