علاوي يطالب ايران بوقف تدخلها بشؤون العراق والمنطقة

2019/02/04 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ايران بوقف تدخلها بشؤون العراق والمنطقة.

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