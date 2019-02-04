الصيهود : الاتفاقية التجارية مع الاردن حلقة من مسلسل تدمير الاقتصاد والصناعة الوطنية

2019/02/04 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان الاتفاقية التجارية بين العراق الاردن بانها حلقة من مسلسل تدمير الاقتصاد والصناعة الوطنية.

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