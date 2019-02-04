صحة ذي قار تدعو المُعينين الجدد الى المراجعة وفق جدول زمني

2019/02/04 | 11:30

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

دعت دائرة صحة ذي قار المُعينين الجدد على ملاك الدائرة ضمن خمسة اختصاصات الى المراجعة ضمن جدول زمني محدد .





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