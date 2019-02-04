الحلبوسي يدعو الاجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات اغتيال مشذوب

2019/02/04 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، الأجهزة الأمنية في مدينة كربلاء المقدسة إلى كشف ملابسات اغتيال الكاتب علاء مشذوب برصاص مجهولين وسط المدينة.وقال الحلبوسي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “ما زلنا ننتظر الأجهزة الأمنية؛ لإطلاع الرأي العام على ملابسات جريمة اغتيال الكاتب والروائي علاء مشذوب وسط مدينة كربلاء، وكشف الجناة، […]

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