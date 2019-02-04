تحديد سعر ساعات التشغيل للمولدات الأهلية في شهر شباط

2019/02/04 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ عدي الحاجحدّدت حكومة كربلاء المحلية، سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية ووقت بدء التشغيل، فيما أكّدت أنّ السعر مشروط بمجمل ساعات التشغيل خلال شهر شباط لعام 2019.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "تحديد مبلغ (5000) دينار سعر أمبير المولدات الأهلية، مشروطة بمجمل تشغيل (150) ساعة شهرياً بواقع لا يقل عن (5) ساعات يومياً، على أن يبدأ التشغيل من الساعة (4) عصراً وتستمر بالتناوب مع التيار الوطني ولحين الإنتهاء من ساعات التشغيل".

وأضاف "كما تمّ تحديد سعر الأمبير التجاري (الخط الذهبي) بمبلغ قدره (11000) دينار، على أن يتم التشغيل (24) ساعة وبالتناوب مع التيار الوطني".

وأكد الفتلاوي، إنّه "تمّ تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق عمل هذا الجدول لرصد المخالفات وإتّخاذ الإجراءات السريعة بحق المخالفين من خلال تطبيق الغرامات لأصحاب المولدات، كما تعقد اللجنة إجتماعها في حالة حصول أية مستجدات طارئة".

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