2019/02/04 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريباً.. بغداد تسترجع عشرة الاف قطعة اثرية مهربة من واشنطن) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريباً.. بغداد تسترجع عشرة الاف قطعة اثرية مهربة من واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).