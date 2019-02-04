الوطني الكوردستاني لـ “النور”: هناك مساعي لتنصيب محافظ لكركوك

2019/02/04 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف الاتحاد الوطني الكوردستاني عن وجود مساعي من اجل تنصيب محافظا لكركوك وتفعيل مجلس المحافظة مشيرا إلى أن الصراع السياسي هو احد العراقيل أمام هذا الأمر.

وقالت الماس فاضل النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب في حديث لـ “النور نيوز” ان “هناك محادثات حول تنصيب محافظ للمدنية وتفعيل مجلس المحافظة ورجوع أعضاء المجلس ومع الأسف هناك بعض العراقيل أمام هذه الأمور وان الصراع السياسي جزء منها اي أن المشكلة سياسية اكثر منها إدارية” لافتة الى ان “إدارة المحافظة أصبحت انفرادية في الحكم”.

وأضافت “بحثنا هذه المواضيع مع القوى السياسة والمرجعيات وهم يتفقون على ان كركوك يجب تكون لجميع مكوناتها أما ما يحدث من سؤ الإدارة فيها فان بعض السبب يرجع الينا نحن الكورد”.

وحول أسباب ما وصلت إليه أوضاع كركوك قالت الماس “تبسيط الوضع في كركوك يحتاج إلى تفعيل المجلس وعودة أعضائه وهذا ما سببه قرار سياسي الأمر الذي أدى إلى شلل الإدارة وعدم تنصيب المحافظ واعتقد القضايا السياسية هي التي أوصلت الأمور الى هذا الوضع”.

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