وزير الثقافة يعلن قرب استرجاع 10 آلاف قطعة اثرية مهربة من واشنطن

2019/02/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني، اليوم الاثنين، استرجاع 10 آلاف قطعة اثرية مهربة من واشنطن قريبا.وقال الحمداني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "‏ لدى السفارة العراقية في واشنطن عشرة الاف قطعة اثرية مهربة سيتم استردادها قريبا ".

وأضاف أن "القطع الأثرية مقدمة من جامعة كورنيل وجامعة بنسلفانيا "، مبينا أن "القطع الأثرية عبارة عن رقم طينية تعود لحقب زمنية مختلفة ".واشار إلى أن "التنسيق مستمر مع الاتحاد الأوروبي ودول الجوار لاستعادة كل الآثار العراقية المهربة".

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