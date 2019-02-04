عبد المهدي يؤكد لمنظمة الصليب الاحمر السعي لتحقيق عودة آمنة لجميع النازحين لمناطقهم

2019/02/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، لرئيس منظمة الصليب الاحمر الدولية، بيتر ماوربر، سعي الحكومة الجاد لتحقيق عودة آمنة لجميع النازحين الى مناطقهم وتوفير الاحتياجات الاساسية لهم.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، رئيس منظمة الصليب الاحمر الدولية السيد بيتر ماوربر".واضاف البيان ان "اللقاء بحث القضايا الانسانية وماخلفته عصابة داعش الارهابية من معاناة للمواطنين وضرورة استمرار التعاون والتنسيق لتقديم افضل مايمكن من تسهيلات لدعم عمل المنظمة في العراق".واكد عبدالمهدي بحسب البيان، على "سعي الحكومة الجاد لتحقيق عودة آمنة لجميع النازحين الى مناطقهم وتوفير الاحتياجات الاساسية والخدمات الصحية والمدارس"، لافتا الى "أهمية حسم الملفات المتعلقة بالمفقودين والمتهمين وفق القانون".من جانبه، اعرب رئيس منظمة الصليب الاحمر الدولية، عن "شكره للحكومة العراقية لماتوفره من ظروف عمل جيدة وتعاون كبير من قبل مختلف الجهات العراقية المعنية"، مشيرا الى "اهمية مساهمة المجتمع الدولي بدعم الجهود الانسانية ومشاريع الخدمات".

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