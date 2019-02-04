الحكومة العراقية ترغب بتطوير حقول النفط والغاز عبر روسيا

2019/02/04 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبرت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء برغبة حكومته في التعاون مع روسيا بمجال تطوير الحقول النفطية والغازية في العراق.

وذكر بيان حكومي ان عبد المهدي التقى صباح اليوم ببغداد المبعوث الخاص للرئیس الروسي الى الشرق الأوسط ودول افریقیا ونائب وزیر الخارجیة الروسیة والوفد المرافق له میخائیل بوغدانوف.

وبحسب البيان فان الوفد جدد دعم القيادة الروسية للحكومة العراقية والرغبة بتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات .

واشار البيان الى ان رئيس مجلس الوزراء "عبر عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين ، وعن شكره لموقف روسيا الداعم للعراق"، مؤكدا "حرص العراق على توسيع علاقات التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وتطوير حقول النفط والغاز" .

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