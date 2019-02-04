مدرب أرسنال يطالب الادارة بمزاحمة برشلونة على صفقة فرنسية

2019/02/04 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:افادت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الاثنين، بأن المدير الفني لفريق آرسنال الانكليزي لكرة القدم، أوناي إيمري، طلب من إدارة فريقه، أن تدخل السباق على ضم هدف برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أوناي إيمري أظهر رغبته في ضم أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، إلى صفوف الغانرز، في الصيف المقبل.وأضافت أن إيمري كان يعتبر رابيو دائما لاعبا رئيسيا في نظام لعب باريس سان جيرمان، خلال فترة المدرب الإسباني في نادي العاصمة الفرنسي.ولا يزال موقف رابيو مجهولاً من حيث النادي الذي سينضم إليه في الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب رحيله عن سان جيرمان، خاصة وأن عقده ينتهي في الصيف.جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة أكدت اقتراب رابيو من الانضمام إلى صفوف برشلونة.

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