تراب: إبراهيموفيتش يمتلك كاريزما مذهلة

2019/02/04 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيفين تراب نجم باريس سان جيرمان المعار لصفوف فريق آينتراخت فرانكفورت يشيد بشخصية زميله السابق بالنادي العاصمي زلاتان إبراهيموفيتش القيادية الكبيرة.

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