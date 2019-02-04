2019/02/04 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… اكد السفير الايراني لدي سراييفو محمود حيدري, الاثنين, ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتز أمام العالم بما لديها من قوة رادعة تامة.وقال حيدري خلال مقابلة صحفية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية, إنّ “الجمهورية الاسلامية طوَت مسيرها التكاملي ودافعت عن حقها ومصالحها الوطنية بحيث منعت أيّة قوة أجنبية من التأثير على مصير البلاد”.وأعرب عن “اعتقاده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سفير إيراني : بلادنا تعتز أمام العالم بما لديها من قوة رادعة تامة alansaar.

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