2019/02/04 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قام ثوار البحرين، بتنفيذ هجوم ساحق على مرتزقة الكيان الخليفي المتمركزة في بلدة الدراز.وذكر تيار الوفاء الاسلامي في خبر تابعه /الانصار/ ان “الجماهير الشعبية نفذت هجوماً بالزجاجات الحارقة على المرتزقة المتمركزين على مشارف بلدة الدراز، والذين ينتهكون حرية التنقّل للمواطنين”.واضاف ان “ثوّار بلدتي المصلى وإسكان جد حفص قاموا بقطع شارع عام استعداداً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثوار البحرانيون ينفذون هجوما ساحقا على مرتزقة الكيان الخليفي في الدراز alansaar.

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