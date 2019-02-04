عبد الواحد: كردستان تحكمها مافيات تسعى لإغناء العائلة والحزب والكرد لايملكون جيشاً وطنياً

2019/02/04 | 11:51

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بغداد- العراق اليوم:

قالت السياسية الكردية سروة عبد الواحد إن إعلان الدولة الكردية ليس بيد رئيس الحزب الديمقراطي الكردس...





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