نائب عن الحكمة: مبادرة الحكيم خطوة لإفشال محاولة عبد المهدي الافلات من الحساب

2019/02/04 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعتبر النائب عن تيار الحكمة علي البديري، مبادرة زعيم التيار، عمار الحكيم، خطوة لإفشال محاولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الافلات من الحساب وذلك لعدم تمكنه من اكتمال كابينته الوزارية بعد نفاذ الحساب الرقابي.





وأضاف البديري في بيان لمكتبه اليوم الاثنين 4 شباط 2019 أن "مبادرة رئيس تحالف الاصلاح عمار الحكيم بعقد اجتماع موسع بين قيادات تحالفي البناء والاصلاح ستنطلق خلال الأيام المقبلة حيث سيتم حسم مشكلة اكمال الكابينة الوزارية وتوزيع الدرجات الخاصة بعد ان تلقى ترحيبا واهتماما بالمبادرة من قبل تحالف البناء".

واوضح أن "الحكيم ادرك بأن رئيس الحكومة يحاول ايجاد خرق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كي ينفذ من الحساب الرقابي الذي وعد به خلال الـ100 يوم التي شارفت على الانتهاء".

وتابع البديري أن "المبادرة قطعت الطريق واسقطت حجته بعدم تنفيذ البرنامج الحكومي وفق التوقيتات الملزم بها".

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