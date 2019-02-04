العبادي يعلن عن رفضة لتصريحات ترامب بخصوص العراق وايران

2019/02/04 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس الوزراء السابق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، عن رفضه لتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها إنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ"مراقبة إيران".

وقال العبادي في كلمة له خلال ملتقى الرافدين 2019 إن الحديث عن قواعد امريكية وعن استخدامها لمواجهة دول جوار يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الامريكية ضمن التحالف الدولي لمقاتلة داعش".

واوضح أن العراق حريص على ان تكون المشاركة الامريكية ضمن قوات التحالف الدولي وفقا للسيادة العراقية لاغراض الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري.

وأضاف أن "الحديث عن قواعد عسكرية أمريكية في العراق لاهداف المواجهة يعقد العلاقة مع دول الجوار ويعرض العلاقة مع الولايات المتحدة الى ازمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق".

وأكد العبادي على "ضرورة ان تراجع الإدارة الامريكية موقفها وتعيد النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العلاقة بين بغداد وواشنطن وتخلق اجواءا سلبية غير مبررة".

ودعا الحكومة العراقية الى تأكيد موقفها الثابت بعدم جواز استخدام الاراضي العراقية ضد اي دولة جارة ومن اي جهة كانت.

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