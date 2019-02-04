العبادي : الحديث عن قواعد امريكية يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقية الستراتيجية

2019/02/04 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 4 شباط / فبراير: قال رئيس إئتلاف النصر، حيدر العبادي، الاثنين ، ان “الحديث عن قواعد امريكية وعن استخدامها لمواجهة دول جوار يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقات بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الامريكية ضمن التحالف الدولي لمقاتلة داعش، حيث حرص العراق على ان تكون المشاركة الامريكية ضمن قوات التحالف الدولي وفقا للسيادة العراقية لاغراض الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب العسكري”.

ولفت العبادي الى ، ان “الحديث عن قواعد عسكرية امريكية في العراق لاهداف المواجهة يُعقد العلاقة مع دول الجوار ويُعرض العلاقة مع الولايات المتحدة الى ازمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق وعلى الادارة الامريكية مراجعة موقفها وتعيد النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العلاقة بين بغداد وواشنطن وتخلق اجواءا سلبية غير مبررة وعلى الحكومة العراقية تأكيد موقفنا الثابت بعدم جواز استخدام الاراضي العراقية ضد اية دولة جارة ومن اية جهة كانت”.



انتهى اح

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