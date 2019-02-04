بارزاني يطالب بتحويل قضاء سنجار الى

2019/02/04 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، بتحويل قضاء سنجار التابع الى محافظة نينوى الى محافظة مستقلة.وقال بارزاني في كلمة له القاها خلال مراسم استقبال جثمان امير الايزيديين في العراق والعالم، ونقلتها وسائل اعلام كردية، إنه "يجب ان يؤدي الايزيديون دورا أكبر في مناطقهم"، مضيفا "ينبغي ان يتحول قضاء سنجار الى محافظة، ويتعين على اقليم كوردستان والعراق السعي في هذا المجال".

واكد ان الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين كانت فظيعة وسنبذل الجهود لتحرير ما تبقى من المختطفين الايزديين".

وتابع "قطعت عهدا على نفسي بان لا يبقى ولا ايزيدي واحد بقبضة داعش والمكتب المخصص لهذا الامر سيتسمر في عمله حتى تحرير اخر ايزيدي مختطف".

وتعهد "ببذل الجهود مع رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي والمجتمع الدولي لإعادة اعمار وتأهيل سنجار"، مشددا على ضرورة اعادة بناء سنجار على اتم وجه.

وجرت اليوم الإثنين، 4 شباط، 2019، مراسم استقبال جثمان أمير الإزيديين، مير تحسين بك، في مطار أربيل الدولي بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني.

ويقع قضاء سنجار غرب محافظة نينوى، على جبل سنجار وتبعد عن مدينة الموصل 80كم، يسكنها أغلبية من الايزيديين والاكراد وأقلية من التركمان والعرب، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 84 الف نسمة بحسب أحصاء عام 2014.

وعقب هجوم تنظيم "داعش" على مدينة موصل في العاشر من حزيران 2014، هاجم مسلحو التنظيم في 3 آب 2014 سنجار وأرتكبوا المجازر ضد الاهالي، كما أختطفوا النساء وأخذوهم "سبايا" لتوزيعهم على عناصر التنظيم، واعتبر هذا الفعل ابشع الصور في التاريخ العراقي.

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