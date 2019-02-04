حبس موظفة في التسجيل العقاري لهذا السبب

2019/02/04 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بابل -

كلمة

أصدرت محكمة الجنايات في بابل يوم الاثنين حكما بالحبس

الشديد لمدة سنتين ضد موظفة في دائرة التسجيل العقاري بعد ثبوت

تلاعبها بسجلات الدائرة.

وذكر بيان لمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى حصل موقع

كلمة الإخباري على نسخة منه، أن "حكما بالحبس الشديد لمدة

سنتين أصدرته الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل ضد موظفة في

دائرة التسجيل العقاري في بابل".

وأضاف البيان، أن "المتهمة ثبت تلاعبها بسجلات الدائرة واتلاف قيود

عقارات عائدة لبلدية الحلة وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين".

وأشار إلى أن "الحكم يأتي استنادا إلى المادة 1/246 من قانون

العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/ 48 / 49 منه".

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