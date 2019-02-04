ماي : سنسعى لحل عملي في بروكسل لكسر جمود مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

2019/02/04 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستسعى ”لحل عملي“

لحالة الجمود في البرلمان بشأن شروط خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي

وذلك عندما تحاول إعادة فتح المحادثات مع بروكسل.وتتزايد المخاوف بشأن خطر خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق في الوقت

الذي لم يتبق فيه سوى أقل من شهرين على موعده الرسمي المقرر في 29

مارس/ آذار.وألغت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان خططا لإنتاج الطراز القادم

من السيارات إكس-تريل الرياضية في بريطانيا.



وقالت الشركة إنها اتخذت

القرار لأسباب متعلقة بالأعمال، لكن استمرار الغموض المحيط بمستقبل

العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ”لا يساعد شركات مثل شركتنا

على التخطيط للمستقبل“.وفي مقال مع صحيفة (صنداي تليغراف)، ألقت ماي الضوء على الطريقة التي

تنوي اتباعها لحل المشكلة الرئيسية التي أثارت معارضة نواب حزبها، وهي

ترتيبات ما بعد الخروج بشأن الحدود بين المملكة المتحدة وأيرلندا.ومنيت خطط ماي للخروج من التكتل بهزيمة برلمانية قاسية الشهر الماضي

ونصحها نواب يوم الثلاثاء بالعودة إلى بروكسل للتفاوض من جديد على

ترتيبات أيرلندا الشمالية.ورفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على الحل المطروح للترتيب الخاص

بأيرلندا الذي يضمن إبقاء الحدود بين بريطانيا وأيرلندا مفتوحة حال

الإخفاق في التوصل لاتفاق تجاري طويل الأمد قبل نهاية فترة

انتقالية.وكتبت ماي في رسالة للبرلمان ”النواب قالوا إن مع إدخال تغييرات على

الترتيب المتعلق بأيرلندا الشمالية سيساندون الاتفاق الذي توصلت إليه

مع بروكسل لانسحابنا من الاتحاد الأوروبي“.وأضافت ”عندما أعود إلى بروكسل سأناضل من أجل بريطانيا وأيرلندا

الشمالية.



وسأتسلح بتفويض جديد وأفكار جديدة وعزم جديد على الاتفاق

بشأن حل عملي يحقق الخروج الذي صوت الشعب البريطاني لصالحه“.وقال ستيف بيكر عضو حزب المحافظين البارز إن الكثير من النواب

المؤيدين لخروج البلاد من الاتحاد لديهم مخاوف بشأن الاتفاق تتخطى

المسألة الأيرلندية.وذكر مكتب ماي أن بيكر سيكون ضمن محافظين سيجتمعون مع وزير شؤون

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي يوم الاثنين لمناقشة خطة

تقدم بها نواب لإيجاد بديل للترتيب المتعلق بأيرلندا الشمالية.وقال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، وهو من الموالين للانسحاب من

التكتل، إن رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق خروج

بريطانيا من التكتل سيكون تصرفا ”غير مسؤول“.وأضاف لمحطة سكاي نيوز في مقابلة مسجلة ”هل يقولون حقا إنهم يفضلون

عدم التفاوض والوصول إلى وضع الخروج دون اتفاق؟...



من مصلحتنا جميعا

التوصل إلى هذا الاتفاق وقول الاتحاد الأوروبي إنه لن يناقش حتى الأمر

يبدو لي تصرفا غير مسؤول جدا“.وقالت ماي إنها عازمة على تنفيذ الانسحاب في 29 مارس/ آذار لكن فوكس

ردد تصريحات صدرت عن وزير الخارجية جيرمي هانت يوم الخميس قال فيها إن

الحاجة ربما تقتضي تأجيل موعد الانسحاب الرسمي لإتاحة الوقت للتصديق

على التشريعات المرتبطة به في البرلمان.ونفى مكتب ماي تقريرا نشرته صحيفتان يوم الأحد وأفاد بأن مستشاريها

يفكرون في إجراء انتخابات مبكرة في يونيو/ حزيران.وأكد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد لتلفزيون هيئة الإذاعة

البريطانية (بي.بي.سي) ”آخر ما تحتاجه هذه البلاد هو إجراء انتخابات

عامة...



أعتقد أن الشعب لن يسامحنا أبدا إذا فعلنا ذلك...



أعتقد أن ما

يريده المواطنون هو أن ينفذ هذا البرلمان ما يتعلق بالخروج من الاتحاد

الأوروبي بطريقة منظمة“.وأوضح قائلاً: ”لا يمكنك أن تطبق قواعد صارمة للحدود في الجزيرة

الأيرلندية...



يمكنك أن تستخدم تقنيات متاحة هذا أمر ممكن تماما.



ما

نفتقر إليه هو بعض النوايا الطيبة من جانب الاتحاد الأوروبي“.

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