2019/02/04 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: مجلس الخدمة الاتحادي لن يكون شريكا بتشريع القوانين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/04 | 11:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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