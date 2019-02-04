نائب يدعو عبد المهدي لفرض “هيبة الدولة” في هذه المناطق

2019/02/04 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى فرض هيبة الدولة في المناطق التي لاتزال تخضع لسيطرة الإقليم.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي فرض هيبة الدولة على الاراضي العراقية وقضى على النزعه الانفصالية التقسيمية”، داعيا عبد المهدي إلى “اكمال ما بدأ به […]

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