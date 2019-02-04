2019/02/04 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد يرفع عبوة ناسفة على طريق بيجي – المزرعة شمال تكريت

04/02/2019 11:39:00 AM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

رفعت مفرزة من مكافحة المتفجرات التابعة للواء 31 بالحشد الشعبي، الاثنين، عبوة ناسفة على طريق بيجي – المزرعة شمال تكريت.

وقال الحشد الشعبي في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه ان، مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة في اللواء 31 تحركت بناءً على معلومات استخباراتية باتجاه عبوة زرعتها عناصر داعش على طريق بيجي – المزرعة شمال تكريت.

واضاف ان، المفرزة تخلصت بشكل آمن وأمنت الطريق أمام حركة المركبات.

ت / ل .



هـ

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