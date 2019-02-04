الحلبوسي: يجب انهاء ادارة المؤسسات الرقابية بالوكالة والحكومة لم تسلمنا اي مشروع قانون

2019/02/04 | 11:53

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الاثنين 4 شباط 2019، ان المجلس عازم على انهاء ملف ادارة المؤسسات الرقابية بالوكالة.

وقال الحلبوسي خلال حضوره اعمال ملتقى الرافدين للحوار ان " ادارة المناصب بالوكالة وخاصة المؤسسات الرقابية يجب ان ينتهي لانه يعرقل العمل في ممارسة ادوار عدة من بينها الكشف عن الفساد ومحاربته".,

وفي ما يتعلق بعجز المجلس عن تشريع اي قانون بفصله التشريعي الاول قال الحلبوسي ان " المجلس لم يتسلم في دورته سوى مشروع واحد هو مشروع الموازنة وهو من الحكومة السابقة ولم يأته اي مشروع قانون من الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي".

ولفت كذلك الى ان " الفترة المطلوبة لتشريع اي قانون من قبل البرلمان قد تصل الى 3 اشهر بسبب الحاجة لقراءة اولى وثانية ومناقشة وتصويت ومن ثم اقرار".

واشار الى ان " البرلمان السابق عانى من تنازع السلطات والامر اثر على عمله ، والبرلمان الحالي يسير بتوافق ملحوظ مع رئاستي الجمهورية والوزراء ونتمنى ان يتم ذلك لانجاح عمل الرئاسات الثلاث ككل".

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين 04 شباط 2019، دعوى الطعن بعدم دستورية قرارات محكمة التمييز الاتحادية، مبينة أن رئيس المجلس لا يخاصم الا في حدود اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في المادتين (90) و(91) من الدستور.

وقال المت

بغداد اليوم - بغداد

رد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الاثنين 4 شباط 2019، على تصريح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي اشار فيه الى ربته ابقاء قاعدة عسكرية لبلاده في العراق لمراقبة ايران.

وقال الحكيم بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع (تو

بغداد اليوم _ خاص

كشف رئيس كتلة العقد الوطني، رشيد عداي، الاثنين (4 شباط 2019)، عن أسباب زيارة رئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض إلى السعودية وبعض دول الجوار.

وقال عداي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "زيارة الفياض إلى السعودية ليس لها أي

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