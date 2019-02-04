عبد المهدي: العراق يرغب بتوسيع تعاونه مع روسيا بالنفط والغاز

2019/02/04 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاثنين إن بغداد ترغب في توسيع تعاونها في مجال النفط والطاقة مع روسيا.

وأدلى عبد المهدي بهذه التصريحات خلال لقائه المبعوث الخاص للرئیس الروسي الى الشرق الأوسط ودول افریقیا میخائیل بوغدانوف.

ووصل بوغدانوف، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية الروسي، الى بغداد مساء يوم الاحد.



وليس من الواضح ما اذا كان سيسافر الى اقليم كوردستان.

وقال عبد المهدي في بيان اصدره مكتبه بعد لقاء بوغدانوف اليوم الاثنين إن العراق يحرص على "توسيع علاقات التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وتطوير حقول النفط والغاز".

وذكر البيان أن عبد المهدي خلال اللقاء "اشاد بالدور الروسي وعلاقاتها المتوازنة التي تسهم بتدعيم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت شركة النفط الروسية الحكومية العملاقة روسنفت وقعت اتفاقا العام الماضي لمساعدة إقليم كوردستان في تطوير احتياطياته من الغاز وبناء خط أنابيب للغاز.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، ويصدر معظم خامه من محافظة البصرة الجنوبية على الخليج.





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