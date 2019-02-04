2019/02/04 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرفض زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، وبشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقا لمراقبة دول الجوار.

وقال الحكيم في تغريدة له عبر حسابه في تويتر اطلع عليها “النور نيوز” اننا “نرفض وبشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، أو منطلقا لمراقبة دول الجوار أو استفزازها أو التعدي عليها”.

ووبين أنه “استنادا إلى الدستور العراقي الذي ينص على رفض أن يكون العراق مُهدِدا لأمن واستقرار المنطقة والعالم فإننا نعتبر توجهات جعل أراضينا منطلقا للنيل من دول الجوار تهديدا لمصالحنا الوطنية وأمننا العراقي”، مشددا أن “العراقَ لن يسمح بذلك”.

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، يوم امس الاحد، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

نرفض وبشدة أن يكون #العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية ، أو منطلقا لمراقبة دول الجوار أو استفزازها أو التعدي عليها .



pic.twitter.com/zXHWOuwHDD— Ammar Al-Hakim (@Ammar_Alhakeem) February 4, 2019

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: العراقَ لن يسمح بان يكون منطلقا لمراقبة دول الجوار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: العراقَ لن يسمح بان يكون منطلقا لمراقبة دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).