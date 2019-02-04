الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يهدد ترامب إذا ما فكر في غزو بلاده

2019/02/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتفع لوحة دعائية ضخمة عليها صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يبتسم ويصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تل أبيب ضمن حملة الدعاية الانتخابية في سبيل فوز نتنياهو بفترة أخرى.

ويحظى ترامب بالشعبية في إسرائيل بسبب سياساته الصارمة تجاه الفلسطينيين وإيران والقرار الذي اتخذه في مايو/ أيار بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس التي اعترف بها عاصمة لإسرائيل ليغير بذلك وجه السياسة الأمريكية المعمول بها منذ فترة طويلة.

وكُتبت عبارة “نتنياهو.



في سباق من نوع آخر” باللغة العبرية وذلك في انتقاد لخصوم رئيس الوزراء في الانتخابات الوطنية المقررة في التاسع من أبريل نيسان.

ويزين اسم حزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو اللوحة التي ترتفع في طريق آيالون السريع المزدحم.



ولم يرد متحدث باسم الحزب على سؤال لرويترز عما إذا كان البيت الأبيض قد أجاز استخدام الصورة.

ونتنياهو هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أحد أشرس خصومه، وهو الجنرال السابق بيني جانتس، يحقق مكاسب.

ويواجه رئيس الوزراء اتهامات محتملة في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع.



وينفي ارتكاب أي مخالفة ووصف التحقيقات بأنها حملة اضطهاد.

وقال المدعي العام الإسرائيلي يوم الجمعة إنه لا يوجد مسوغ قانوني يمنعه من إعلان نيته توجيه اتهامات الفساد لنتنياهو قبل الانتخابات إذا رأى ما يستدعي هذه الخطوة.

وسيعتمد توجيه الاتهامات رسميا على جلسات قبل المحاكمة من المرجح أن تعقد بعد الانتخابات.

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