ارتفاع الدولار الأمريكي مع تطورات تجارية واقتصادية إيجابية

2019/02/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تطورات إيجابية على الصعيد التجاري والاقتصادي.





وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.1445 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.3% عند 109.84 ين.





واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3084 دولار، فيما صعدت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1% مسجلة 0.9969 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فزاد بنحو 0.2% إلى 95.735.





وفي الأسبوع الماضي تلقت الورقة الخضراء بيانات إيجابية تنم عن قوة الاقتصاد الأمريكي، حيث أضاف الاقتصاد 304 آلاف وظيفة خلال يناير الماضي مقابل 222 ألف وظيفة مضافة خلال ديسمبر السابق له.





ولكن على الجانب الآخر فإن ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة تراجعت لأدنى مستوى منذ 2016 خلال يناير الماضي.





أما فيما يتعلق بالتطورات التجارية العالمية، فإن الولايات المتحدة والصين عقدتا مباحثات تجارية في واشنطن في الأسبوع الماضي، ولكن في الوقت نفسه فأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه "لن يكون هناك صفقة صغيرة مع الصين، ستكون اتفاقية كبيرة للغاية، أو سيتم تأجيل ذلك لفترة قصيرة".





وعلى الجانب الآخر فأن الصين تعهدت بزيادة عمليات شراء السلع من الولايات المتحدة وذلك من المنتجات الصناعية والطاقة والزراعة والخدمات.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات طلبات المصانع الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.





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