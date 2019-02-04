اعفاء (371) من السلع والمنتجات الأردنية الزراعية والصناعية من الرسوم الكمركية

2019/02/04 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت وزارة الصناعة والمعادن مع نظيرتها الاردنية على تشكيل لجان مشتركة بين العراق والأردن وإجراء زيارات ميدانية للمعامل والمصانع الأردنية بشأن الاتفاق الثنائي بين البلدين والخاص باعفاء بحدود (371) من السلع والمنتجات الأردنية الزراعية والصناعية من الرسوم الكمركية.

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