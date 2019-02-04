الياسري: العاني لا يملك الخبرة في إدارة وزارة التجارة

2019/02/04 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الحسين الياسري، أن وزارة التجارة من أهم الوزارات الخدمية التي تخص قوت المواطن ويجب ادارتها بشكل صحيح.

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