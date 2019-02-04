مصرف الرافدين يفتتح فرعا في البغدادي

2019/02/04 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي عن افتتاح مبنى لمصرف الرافدين للتعامل بكافة المعاملات المالية وفتح الحسابات للدوائر الحكومية للمرة الأولى.وقال العبيدي، انه "من خلال تواصل الحكومة المحلية في الانبار مع البنك المركزي العراقي والجهات المعنية الاخرى تمت الموافقة على افتتاح أول فرع لمصرف الرافدين في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، للمرة الاولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام".

وأضاف، أن "إعادة افتتاح المصرف سيساهم في إيداع المبالغ المالية المخصصة للمشاريع المتضررة جراء العمليات العسكرية والإرهابية سواء المبالغ المالية المرسلة من الحكومة المركزية او المنظمات الإنسانية وإقراض المواطنين".

وأوضح، ان "الحكومة المحلية في الأنبار بالتعاون مع القوات الأمنية وفرت كافة المستلزمات الخاصة بإجراءات الحماية الامنية للمبنى".

وأشار إلى، أن "المصرف سيوفر السيولة النقدية للموظفين والمشاريع وكافة المعاملات المالية الأخرى”، لافتا الى ان “افتتاح الفرع يأتي بعد استقرار الاوضاع الأمنية".

يذكر ان، مبنى مصرف الرافدين في البغدادي كان من المزمع افتتاحه في عام 2014 الا ان دخول مجرمي داعش الى المدينة حالت دون ذلك وتأجل العمل فيه بعد تدميره من قبل عناصر التنظيم الإجرامي.



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