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علماء: تناول الفراولة يوميا يقي من التهابات القولون
2019/02/04 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة..

كشفت مجموعة من العلماء ان تناول حفنة من فاكهة الفراولة يوميا، من الممكن ان تساعد في الحماية من التهابات القولون وتساعد على فقدان الوزن.

وقال علماء من جامعة ماساتشوستس، ان ” دراسة اجريت على الفئران مؤخرا، ان تناول عدد قليل من الفراولة بشكل يومي، قد يقلل من التهابات القولون وفقدان الوزن والاسهال الذي يحتوي […]

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