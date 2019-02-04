2019/02/04 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة..
كشفت مجموعة من العلماء ان تناول حفنة من فاكهة الفراولة يوميا، من الممكن ان تساعد في الحماية من التهابات القولون وتساعد على فقدان الوزن.
وقال علماء من جامعة ماساتشوستس، ان ” دراسة اجريت على الفئران مؤخرا، ان تناول عدد قليل من الفراولة بشكل يومي، قد يقلل من التهابات القولون وفقدان الوزن والاسهال الذي يحتوي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: تناول الفراولة يوميا يقي من التهابات القولون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت مجموعة من العلماء ان تناول حفنة من فاكهة الفراولة يوميا، من الممكن ان تساعد في الحماية من التهابات القولون وتساعد على فقدان الوزن.
وقال علماء من جامعة ماساتشوستس، ان ” دراسة اجريت على الفئران مؤخرا، ان تناول عدد قليل من الفراولة بشكل يومي، قد يقلل من التهابات القولون وفقدان الوزن والاسهال الذي يحتوي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: تناول الفراولة يوميا يقي من التهابات القولون) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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